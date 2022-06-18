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Сегодня, 23:22

Руководитель «Альпин» считает, что Оскар Пиастри будет выступать в «Формуле-1» в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр считает, что Оскар Пиастри будет выступать в «Формуле-1» в 2023 году.

«Когда придет время, мы осмотримся и примем решение с учетом ситуации на рынке пилотов», — уклончиво ответил Сафнауэр.

Однако журналисты уточнили, уверен ли Сафнауэр, что в 2023-м Пиастри пополнит пелотон «Ф-1». Тот ответил утвердительно.

«Мы не обсуждаем детали контрактов наших гонщиков и никогда не станем этого делать. Вряд ли я могу поделиться, как бы мне ни хотелось. Но если я говорю «да», значит, таков план», — цитируетСафнауэра Motorsport.

Альпин
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