Перес о продлении контракта: «Последняя неделя была для меня просто невероятной»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал продление контракта с командой.

«Для меня последняя неделя была невероятной. Победа на «Гран-при Монако» — это то, о чем мечтает любой гонщик. После этого со мной еще и продлили контракт, это делает меня максимально счастливым.

Я горд быть частью команды, чувствую себя как дома. Мы отлично сработались, у меня отличные отношения с Максом Ферстаппеном как на трассе, так и за ее пределами. Это определенно помогает нам двигаться вперед. У нас сильная команда, и нынешний сезон это доказывает. Посмотрим, что нас ждет в будущем», — приводит официальный сайт «Ред Булл» слова Переса.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. Сегодня, 31 мая, команда объявила о продлении контракта с мексиканцем до конца 2024 года.