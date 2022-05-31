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Сегодня, 15:59

Перес о продлении контракта: «Последняя неделя была для меня просто невероятной»

Серхио Перес прокомментировал продление контракта с «Ред Булл»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал продление контракта с командой.

«Для меня последняя неделя была невероятной. Победа на «Гран-при Монако» — это то, о чем мечтает любой гонщик. После этого со мной еще и продлили контракт, это делает меня максимально счастливым.
Я горд быть частью команды, чувствую себя как дома. Мы отлично сработались, у меня отличные отношения с Максом Ферстаппеном как на трассе, так и за ее пределами. Это определенно помогает нам двигаться вперед. У нас сильная команда, и нынешний сезон это доказывает. Посмотрим, что нас ждет в будущем», — приводит официальный сайт «Ред Булл» слова Переса.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. Сегодня, 31 мая, команда объявила о продлении контракта с мексиканцем до конца 2024 года.

Источник: https://www.redbullracing.com/int-en/continuing-the-checo-charge?utm_source=RBR_Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=ChecoExtension&utm_content=Article
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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«Ред Булл» продлил контракт с Серхио Пересом до конца 2024 года

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