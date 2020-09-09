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Серхио Перес объявил об уходе из «Рейсинг Пойнт» в конце сезона

22:42
Серхио Перес. Фото "Формула-1"
Серхио Перес. Фото "Формула-1"
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес объявил об уходе из команды в конце сезона. Об этом гонщик сообщил в своем Twitter.

Перес выступал за «Рейсинг Пойнт» (ранее — «Форс Индия») с 2014 года. В составе команды он пять раз занимал третье место на этапах «Формулы-1», а лучшим результатом по итогам сезона для него были седьмые строчки в 2016 и 2017 году.

По неофициальной информации ряда СМИ, место Переса в команде займет четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, выступающий сейчас за «Феррари».

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