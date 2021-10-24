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Серхио Перес: «Моя последняя попытка была хороша, но недостаточно»

01:28
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Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при США». Он занял третье место.

«На своем последнем круге я был так близок, — сказал Перес после квалификации. Он лидировал определенное время, но в итоге остался третьим. —  Моя последняя попытка была хороша, но недостаточно. На последнем секторе появились капли дождя, и я совсем немного потерял. Завтра будет длинная гонка. Стартовые позиции не так важны. Важно удачно поработать с резиной».

Выиграл квалификацию напарник Переса Себастьян Феттель.

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Евгений Петров все материалы автора
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