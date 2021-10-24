Серхио Перес: «Моя последняя попытка была хороша, но недостаточно»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при США». Он занял третье место.

«На своем последнем круге я был так близок, — сказал Перес после квалификации. Он лидировал определенное время, но в итоге остался третьим. — Моя последняя попытка была хороша, но недостаточно. На последнем секторе появились капли дождя, и я совсем немного потерял. Завтра будет длинная гонка. Стартовые позиции не так важны. Важно удачно поработать с резиной».

Выиграл квалификацию напарник Переса Себастьян Феттель.