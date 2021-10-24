Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен был невероятно быстр»
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при США». Он занял второе место.
«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков на трибунах, — сказал Льюис после квалификации. — Я отдал всего себя в квалификации. Да, мы немного отстали от поула. Макс (Ферстаппен — прим. «СЭ») был невероятно быстр. У нас есть возможность улучшить результаты — мы стартуем с первого ряда, у меня хорошая позиция. Настраиваюсь провести гонку в лучшем виде».
Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
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