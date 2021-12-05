Серхио Перес: «Квалификацию нельзя назвать идеальной»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результат квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Квалификацию нельзя назвать идеальной, — цитирует Переса Motorsport.com. — Особенно третий сегмент. Неожиданно появилась серьезная недостаточная поворачиваемость. Шины на этой трассе нагреваются так стремительно, что надо все очень точно рассчитать — и очень важно четко контролировать температуру резины.

Если за этим не уследить — баланс управляемости меняется радикально. Жаль — но у нас не получилось сделать все как надо. И в итоге я не смог проехать круг со скоростью, на которую мог рассчитывать».

Выиграл квалификацию пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Напарник Переса Макс Ферстаппен мог завоевать поул, но попал в аварию на последнем круге и стал третьим.