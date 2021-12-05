Мазепин пожаловался на траффик во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я был доволен своим ритмом, мне удалось набрать хороший темп в третьей практике. Я должен был выступить лучше в квалификации. К сожалению, в квалификации многое зависит и от того, дадут ли тебе проехать твой круг. Длина круга составляет 6,1 километра, но даже этого недостаточно, и во второй сегмент могут не выйти даже топ-пилоты. Когда я готовился уйти на быстрый круг и пытался создать небольшой задел, 4-5 болидов просто обрушились на меня в последнем повороте. В итоге, мне пришлось бороться с Феттелем на стартовой прямой и я не успел уйти на быстрый круг», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

Мазепин занял последнее, 20-е место по итогам квалификации. Сегодня, 5 декабря состоится гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии», начало — в 20.30 (мск).