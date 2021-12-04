Кристиан Хорнер: «Ферстаппен мог показать лучший круг года»
Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер разочарован аварией Макса Ферстаппена в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял третье место. На последнем круге он мог завоевать поул, но попал в аварию, которая не позволила ему сделать это.
«Похоже, это мог быть круг года, – цитирует Хорнера Autosport. – Очень жаль, Макс просто заблокировал передние колеса в последнем повороте, он пытался сохранить темп и, к сожалению, сошел с траектории.
Это ужасно. Будем надеяться, что коробка передач цела и мы избежим штрафа. Он будет разочарован, потому что знает, насколько хорош был этот круг. Ему просто нужно оставить это в прошлом и идти дальше. Он знает, что в гонке может произойти многое».
Первое место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/73849-kristian-horner-maks-mog-pokazat-luchshiy-krug-goda
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