Сергей Сироткин прокомментировал дебют Мазепина в «Формуле-1»

Пилот программы SMP Racing, экс-гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что россиянин Никита Мазепин («Хаас») разбил машину на первом круге дебютной гонки «Ф-1» «Гран-при Бахрейна».

«У него сейчас явно не самая простая ситуация. Она и начиналась неидеально. Я не говорю даже про дебют, а скорее о том, как все это начиналось с последних гонок «Формулы-2», в межсезонье. Это не самая комфортная позиция, в которой можно было бы готовиться к дебюту в чемпионате. Она, безусловно, оказывает на Никиту какое-то давление. Хочется пожелать Никите справляться с этим давлением как можно лучше и в итоге пилотировать в каком-то плане как можно более расслабленнее и раскованнее, не зажимая себя этим давлением и тем фактом, что все только и ждут, когда он ошибется, чтобы поругать. Очень важно не давать себе замкнуться, надо продолжить аккуратно пилотировать, не рисковать, где не надо, и атаковать, где надо. В «Формуле-1» для успеха очень важны хорошие отношения со всеми лицами, принимающими участие в чемпионате. И вся эта история, как она началась и развивалась весь первый этап, не способствует тому, чтобы эти отношения становились лучше. Хочется ему пожелать, чтобы он смог сломать эту наметившуюся тенденцию и со второго этапа начал заявлять о себе в плане результатов на трассе, параллельно налаживая отношения в паддоке», — сказал Сироткин.

Также Сироткин прокомментировал неучастие Мазепина в акции Black Lives Matter (BLM — «жизни черных важны», с англ.) перед своей дебютной гонкой на Гран-при Бахрейна.

«Что касается его неучастия в акции BLM перед гонкой, то я считаю, что мы в принципе неправильно смотрим на эту позицию: «Я не встал на колено, как на меня будут теперь смотреть?» Тем более, что организаторы «Формулы-1» понимают и уважают разные мнения гонщиков и потому предложили им на свой манер выразить солидарность с акцией, которую проводят перед стартом гонки. Мне кажется, гораздо важнее иметь собственное мнение и отражать его, нежели делать что-то ради показухи, из желания угодить публике. Если Никита считает, что должен во время этой акции стоять, как и другие пилоты, значит, у него есть свои причины для этого, свое мнение. Я уважаю его решение, он сделал так, как считает нужным. Может быть, даже несмотря на критику, что видно даже по формулировке этого вопроса. Раз спросили, значит, такое ожидается. Я считаю, что одно это решение — не бояться проявить себя — заслуживает уважения», — заявил Сироткин.

Следующий этап «Формулы-1» стартует 16 апреля в итальянской Имоле.

(Сергей Федоров)