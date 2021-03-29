Дебютант «Формулы-1» Цунода высказался об обгоне Алонсо на «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился эмоциями от обгона двукратного чемпиона «Формулы-1» пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в первой гонке сезона-2021 на «Гран-при Бахрейна».

«Я очень рад. Получал удовольствие от этапа с квалификации, особенно в первом сегменте. Во втором у меня возникли небольшие проблемы с шинами «медиум» – я не получал сцепления с трассой – но в гонке было много позитивного, особенно обгоны, это хороший опыт.

Момент, когда я прошел Фернандо, получился эмоциональным. Меня переполняли чувства. В последний раз я видел его 12 или 13 лет назад – мне тогда было восемь лет! Так что в первом повороте я доверился способностям Фернандо и нырнул – ну, знаете, как новичок. Конечно, у нас разные машины, но я доволен», – заявил Цунода Racer.

Цунода стал гонщиком «Альфа Таури», заняв место россиянина Даниила Квята. 28 марта 20-летний японец занял 9-е место в первой гонке сезона на «Гран-при Бахрейна».