«Сердце как будто само хочет остановиться». Петров впервые высказался по убийству отца

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров рассказал о том, что пережил после смерти отца.

По данным следствия, вечером 24 октября неизвестный выстрелил в 61-летнего депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова с противоположного берега реки, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области. Следственные органы СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело о заказном убийстве политика.

— Это самое страшное, что могло со мной произойти, — написал Петров в Instagram. — Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушел, но он жив. Жив во мне!