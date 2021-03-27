Мазепин объяснил неудачу в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин заявил, что в квалификации «Гран-при Бахрейна» «Формулы-1» у него возникли проблемы с электронной системой управления тормозами.

«Условия в квалификации были очень сложными — они сильно изменились по сравнению с третьей тренировкой, — приводит слова Мазепина Autosport. — Очевидно, что температура упала, а ветер изменил направление. Современные машины «Формулы-1» очень чувствительны к ветру.

У меня возникли проблемы с тормозами, и я заблокировал задние колеса в первом повороте. Педаль просто не работала — нам нужно разобраться в причинах. Я такого не ожидал, поскольку ничего похожего не случалось во время тестов или свободных заездов. Надеюсь, завтра это не повторится. Предстоит со многим разобраться, но мы всегда знали, что в квалификации будет сложно».

Мазепин занял последнее, 20-е место в квалификации «Гран-при Бахрейна», в конце первого сегмента болид россиянина развернуло.