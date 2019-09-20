Себастьян Феттель: «Не думаю, что дело в психологии»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что его проблемы связаны с психологией. Немец в последних гонках проигрывает партнеру по команде Шарлю Леклеру и совершает ошибки на трассе.

— Я не думаю, что дело в психологии, — цитирует F1i Феттеля. — Дело не в том, что я якобы нахожусь не на своем месте. Не нужно усложнять ситуацию. Возможно, местами я не ощущал уверенности в машине. Считаю, что все встанет на свои места. Надо просто продолжать работать. Всегда есть что-то, что можно сделать лучше.

Леклер? Он очень быстр — надо честно это признавать.