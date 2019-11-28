Себастьян Феттель: «Когда я закончу карьеру, в гонки больше не вернусь»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассуждает о будущем завершении карьеры. 32-летний четырехкратный чемпион мира подчеркивает, что в свое время это решение будет окончательным.

— Я думаю, что в нашем виде спорта возраст не так важен, — цитирует F1i Феттеля. — Если ты достаточно хорош, то и молод автоматически. В какой-то момент после 12 лет гонок придет время подумать о будущем. Ты должен комфортно чувствовать себя, принимая решение и говоря: «Достаточно». Я не думаю, что будет хорошей идеей возвращаться к гонкам после ухода. Для меня очевидно: если ты один раз решил остановиться, то останавливайся и не возвращайся.