Себастьян Феттель: "Фундаментальных проблем с болидом у "Феррари" нет"

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель опроверг слова экс-чемпиона мира Нико Росберга о том, что у команды есть серьезные проблемы с машиной, на устранение которых понадобится много времени.
- Я должен сказать, что фундаментальных проблем у нас нет. У нас быстрая машина, но прослеживаются некоторые закономерности, – цитирует Феттеля Autosport. – Мы можем быть полностью довольны нашим двигателем. Нужно лишь собрать воедино все составляющие.
Себастьян Феттель занимает четвертое место в личном зачете, имея в активе 37 очков.
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https://autosport.com.ru/f1/56037-sebastyan-fettel-u-mashiny-ferrari-net-fundamentalnyh-problem
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