Себастьян Феттель: «Для меня гонка изменится, только если все впереди сойдут»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Имолы».

— Если все, кто впереди, сойдут, то ход событий в гонке для меня изменится, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Феттеля. — Ощущения от болида стали лучше, я больше рисковал и широко заехал в шикану в конце второго сегмента, поэтому потерял одно место. Впрочем, важнее было попытаться.

В гонке будет трудно. Я стартую из хвоста пелетона, отыграться будет трудно — на трассе в Имоле сложно обгонять. Надеюсь, что в гонке с машиной все будет хорошо, и мы справимся с работой с резиной. Трасса для всех в целом новая, поэтому никто не знает, сколько смогут продержаться шины, хотя я думаю, что можно будет проехать с одним пит-стопом.

Гонка «Гран-при Имолы» пройдет сегодня, 1 ноября, начало — в 15.00 (мск).