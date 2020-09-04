Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выразил недовольство поведением болида во время свободных практик на «Гран-при Италии». Он надеется, что в квалификации удастся достичь прогресса.

«Не лучший день для нас, — цитирует Ферстаппена Autosport. — Сцепление шин с трассой и баланс машины оставляют желать лучшего. Так что сегодня вечером у нас будет много работы. Постараемся решить эти проблемы. Если найдем оптимальный баланс машины, то и с шинами все будет в порядке».

В обоих тренировочных сессиях Макс Ферстаппен показал пятый результат.