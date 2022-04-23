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Сегодня, 19:25

Сайнс заявил, что пока не до конца привык к новой машине «Феррари»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги спринтерской гонки перед «Гран-при Эмилии-Романьи». Он показал четвертый результат.

«Учитывая то, как сложился для меня сегодняшний спринт, я сделал все, что мог. Я знал, что должен как минимум подняться в пятерку, лучше в четверку, и смог это сделать.

Такие ошибки, как вчерашняя авария в квалификации, говорят, что я не на 100% доволен машиной, но я хочу освоиться как можно скорее, подбираю стиль пилотирования.

Я знаю, что как только почувствую себя в машине комфортно, то смогу быть так же быстр, как остальные», — цитирует Сайнса BBC.

Феррари
Карлос Сайнс
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