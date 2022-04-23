Перес надеется добиться победного дубля на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес пообещал побороться за победный дубль на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Сегодня в спринте было важно минимизировать потери после вчерашней квалификации. В пятницу из-за красного флага мне не удалось сложить вместе быстрый круг, когда это имело значение.

Сегодня я отыгрался и завтра стартую с позиции, которая позволит побороться в гонке. В идеале, хотелось бы добиться победного дубля. Полагаю, итальянским болельщикам такой сценарий не понравится, но мы попытаемся», — цитирует Переса Autosport.

Перес занял спринтерской гонке третьей место. Победу одержал его партнер по команде Макс Ферстаппен.