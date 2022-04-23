Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:58

Перес надеется добиться победного дубля на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес пообещал побороться за победный дубль на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Сегодня в спринте было важно минимизировать потери после вчерашней квалификации. В пятницу из-за красного флага мне не удалось сложить вместе быстрый круг, когда это имело значение.

Сегодня я отыгрался и завтра стартую с позиции, которая позволит побороться в гонке. В идеале, хотелось бы добиться победного дубля. Полагаю, итальянским болельщикам такой сценарий не понравится, но мы попытаемся», — цитирует Переса Autosport.

Перес занял спринтерской гонке третьей место. Победу одержал его партнер по команде Макс Ферстаппен.

Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
Российского пловца выгоняют из спорта за участие в концерте в «Лужниках». Кто еще под ударом и как на это реагировать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс заявил, что пока не до конца привык к новой машине «Феррари»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости