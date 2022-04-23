Хэмилтон заявил, что не может бороться за чемпионский титул в этом сезоне «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринт-заезда перед «Гран-при Эмилии-Романьи». Британец показал 14-й результат.

«Таково положение дел, таковы наши возможности. В этом году мы не смогли правильно подготовить болид, но все упорно трудятся над тем, чтобы исправить ситуацию.

Сезон-2013 тоже был для нас далеко не лучшим, зато потом мы отлично провели несколько лет. Мы держимся вместе и стараемся друг друга мотивировать.

Понятно, что сейчас мы не боремся за чемпионский титул, но мы будем бороться, чтобы улучшить машину и добиться прогресса по ходу сезона», — цитирует Хэмилтона BBC.