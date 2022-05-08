Сайнс удовлетворен вторым местом в квалификации «Гран-при Майами»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Майами».

Испанец занял второе место, его партнер по команде Шарль Леклер стал первым.

«Я восстановился после непростой аварии в пятницу. Было непросто сохранять уверенность, но у меня получилось это сделать до самого конца квалификации. Мне удалось показать несколько хороших кругов, которых не хватило для поула, но меня устраивает и такой результат.

Гонка будет интересной. Мне не удалось проехать здесь с полными баками во время практики, так что гонка будет для меня первой попыткой. Это будет испытанием, но в то же время я уверен в машине. Болид достаточно хорош для этой трассы, так что я думаю, что мы можем показать хороший результат», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).