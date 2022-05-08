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Сегодня, 06:58

Сайнс удовлетворен вторым местом в квалификации «Гран-при Майами»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Майами».

Испанец занял второе место, его партнер по команде Шарль Леклер стал первым.

«Я восстановился после непростой аварии в пятницу. Было непросто сохранять уверенность, но у меня получилось это сделать до самого конца квалификации. Мне удалось показать несколько хороших кругов, которых не хватило для поула, но меня устраивает и такой результат.
Гонка будет интересной. Мне не удалось проехать здесь с полными баками во время практики, так что гонка будет для меня первой попыткой. Это будет испытанием, но в то же время я уверен в машине. Болид достаточно хорош для этой трассы, так что я думаю, что мы можем показать хороший результат», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/37123/12607670/miami-gp-follow-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-mercedes-ferrari-and-red-bull-fight-for-top-spots
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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