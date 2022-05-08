Ферстаппен: «В пятницу я проехал очень мало кругов. Удивлен, что смог бороться и стал третьим в квалификации»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Майами».

Действующий чемпион «Формулы-1» занял третье место, уступив лишь Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу из «Феррари».

«Я доволен результатами. В пятницу я проехал очень мало кругов в практиках, так что в квалификации я все еще изучал трассу и пытался найти оптимальный баланс. Удивлен, что смог быть конкурентоспособным в квалификации.

Трасса в Майами очень непростая. Конечно, всегда хочется быть на первом месте, но, учитывая, в каком положении мы находились перед квалификацией, думаю, мы проделали отличную работу. Нужно переставать делать этапы для себя такими сложными. У нас есть шансы в гонке, у нас есть скорость, машина неплохо справляется», — цитирует Sky Sports Ферстаппена.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).