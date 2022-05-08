Леклер: «Мы с Сайнсом начнем гонку с первого ряда. Нужно закончить начатое»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Майами».

«Прошлый этап получился для меня неудачным, я допустил ошибку в гонке. В этот раз квалификация прошла отлично. Мы с Карлосом начнем гонку с первого ряда, в воскресенье нужно закончить начатое. «Ред Булл» невероятно быстр на прямых, мы быстры в поворотах. Нас ждет серьезная борьба», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» пройдет сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).

Леклер стартует с первого места, его партнер по команде Карлос Сайнс — со второй строчки.