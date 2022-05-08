Леклер: «Мы с Сайнсом начнем гонку с первого ряда. Нужно закончить начатое»
Гонщик «Феррари» Леклер прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Майами»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Майами».
«Прошлый этап получился для меня неудачным, я допустил ошибку в гонке. В этот раз квалификация прошла отлично. Мы с Карлосом начнем гонку с первого ряда, в воскресенье нужно закончить начатое. «Ред Булл» невероятно быстр на прямых, мы быстры в поворотах. Нас ждет серьезная борьба», — приводит Sky Sports слова Леклера.
Гонка в рамках «Гран-при Майами» пройдет сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).
Леклер стартует с первого места, его партнер по команде Карлос Сайнс — со второй строчки.
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