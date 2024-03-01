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1 марта, 17:54

Экс-пилот «Формулы-1» Феттель не исключает возобновления карьеры

Алина Савинова
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Немецкий автогонщик Себастьян Феттель оценил вероятность своего присоединения к «Мерседес» на фоне последних событий.

1 февраля стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании этого сезона и в 2025 году присоединится к «Феррари».

«Тото Вольфф мне не звонил, но мы кратко обменялись парой сообщений. На данный момент для меня это не является актуальным вопросом, в том числе потому, что мне 36 и времени у меня полно. Пока мои взгляды не изменились», — заявил Феттель.

Однако немец не исключил, что может возобновить карьеру и вернуться в «Формулу-1».

«Я уже говорил, что однозначного ответа «нет» на этот вопрос не будет, поскольку это процесс и все постоянно меняется. И, возможно, однажды наступит момент, когда я скажу себе, что и правда хочу вернуться в гонки. Когда я мысленно разберусь со всеми вопросами, которые меня волнуют», — добавил он.

36-летний Феттель покинул «Формулу-1» по окончании сезона-2022. Он является четырехкратным чемпионом мира. Всего на счету немецкого гонщика 53 победы и 57 поулов в «Ф-1».

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1044841/1/sebastian-vettel-wont-rule-out-f1-return-giving-mercedes-intriguing-option
Формула-1
Мерседес
Себастьян Феттель
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