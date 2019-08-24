С 2021 года в «Формуле-1» может появиться новая команда

В «Формуле-1» с 2021 года может появиться новая команда. Как сообщает RaceFans, в Великобритании может быть основана команда Panthera Team Asia F1, учредители которой уже начали набор персонала. Среди заметных специалистов — бывший менеджер в WEC Бенжамен Дюран и бывший инженер по аэродинамике «Рено», «Манора» и «Тойоты» Тим Милн.

По данным источника, Panthera Team Asia F1 планирует использовать в «Формуле-1» модель «Хааса», но пока нет ясности, с кем она заключит техническое соглашение. 2021 год рассматривается как удачный для появления новых команд, поскольку технический регламент будет значительно изменен.