Русинов рассказал об отсутствии вины Квята в аварии Грожана

Российский гонщик команды G-Drive Racing и чемпион мира по гонкам на выносливость в категории LMP2 Роман Русинов прокомментировал «СЭ» аварию пилота «Хааса» Ромена Грожана на «Гран-при Бахрейна» и пилота команды «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.

— Я думаю, Грожан пытался обогнать машину, которая шла спереди, и не увидел Квята. В итоге произошла авария, но Даня тут ни при чем, — сказал Русинов «СЭ». — Очень сложно сказать, почему загорелась машина. Не будем забывать, что в этих машинах теперь помимо топливного бака есть еще и аккумуляторы, поэтому тут много факторов сыграло: машину разорвало на несколько частей, удар был достаточно сильным, наличие батарей. Болиды с каждым годом становятся все более безопасными, более надежными, но надо помнить, что автоспорт является опасным видом спорта. Авария была сильная, но главное — он смог выйти из нее практически не пострадав.

— После аварии со Строллом Квяту дали штраф 10 секунд.

— Вина Квята состояла в том, что ты либо идешь на обгон, либо — нет. А вот, может, я пойду или не пойду... Скорее всего, из-за этого Стролл и решил идти в траекторию. В принципе здесь есть вина обоих: изначально Стролла, потому что надо было ему тогда закрыть калитку, но в большей степени у Дани. Все равно тут сложно судить на 100%. Если ты решил, тогда обгоняй, влетай в поворот и все. У Квята нет никаких психологических проблем, обычный гоночный инцидент, не важно, что было две аварии, он тут ни при чем. (Анастасия Пастернак)

Ранее Даниил Квят в интервью официальному сайту «Альфа Таури» подвел итоги гонки.

«После рестарта у меня был инцидент со Строллом. Я ехал рядом, мне кажется, он видел меня, но решил повернуть, словно меня там не было. Я полностью переместился к обочине и больше ничего не мог сделать. Так что я не разделяю решения стюардов относиотельно моего наказания. Жаль, что они приняли это решение, потому что оно разрушило мою гонку», — сказал Квят.