Квят: «Сперва был зол на Грожана, но затем стал беспокоиться»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Бахрейна». Российский гонщик оказался причастен к двум авариям. В результате первой болид Ромена Грожана загорелся, но тот избежал серьезных травм. Во второй аварии у Квята был контакт с Лэнсом Строллом, за который россиянина оштрафовали на 10 секунд.

— Закончить гонку на 11-м месте — это очень злит, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — На первом круге я сперва был очень зол на Ромена за его действия, но затем стал беспокоиться, когда увидел пламя и то, как ужасно выглядела авария. Я надеялся, он в порядке, и все действительно оказалось не так плохо. После рестарта у меня был инцидент со Строллом. Я ехал рядом, мне кажется, он видел меня, но решил повернуть, словно меня там не было. Я полностью переместился к обочине и больше ничего не мог сделать. Так что я не разделяю решения стюардов относиотельно моего наказания. Жаль, что они приняли это решение, потому что оно разрушило мою гонку.