Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «Феттель станет отличным наставником для Лэнса Стролла»

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр поделился ожиданиями от работы с Себастьяном Феттелем, который присоединится к команде в 2021 году.

— Себастьян способен поднять команду на новый уровень, я уверен, что он поможет нам во многих мелочах, — приводит PlanetF слова Сафнауэра. — Феттель привнесет в команду трудовую этику чемпиона мира, нам всем хочется этому научиться. Себ станет отличным наставником для Лэнса Стролла, который молод и весьма быстр. Разве не здорово, что гонщик, недавно пришедший в «Королевские гонки», сможет поучиться у четырехкратного чемпиона мира?