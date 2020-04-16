Руководитель «Ред Булл» предположил, что сезон в «Формуле-1» стартует без зрителей

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что сезон-2020 в «Формуле-1» может стартовать без зрителей из-за пандемии коронавируса.

— Думаю, нет смысла рассчитывать, что первый этап сезона-2020 пройдет при большом количестве зрителей, — цитирует Sky Sports Хорнера. — Наверное, все начнется с гонок при пустых трибунах и ограниченном количестве обслуживающего персонала, а основной акцент будет сделан на качество телетрансляций, чтобы риск был минимальным, но сезон все-таки начался. В футболе и многих других видах спорта такой вариант рассматривается всерьез. В «Формуле-1» пилоты изначально серьезно изолированы от зрителей — шлемы, кокпит и так далее. Нам в этом плане будет проще, чем остальным.

Большинство соревнований в мире отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.