Вольфф — о двойном подиуме «Мерседес»: «Впереди еще долгий путь в погоне за «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что команде еще над многим нужно работать даже после двойного подиума на «Гран-при Испании».

Льюис Хэмилтон финишировал вторым, на третьей строчке — Джордж Расселл. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании»

«Давайте будем оставаться реалистами. Впереди еще долгий путь в погоне за «Ред Булл». Нам просто нужно усердно работать. Приятно видеть, что выбранное направление оказалось верным. Нам необходимо просто избавиться от всех проблем. Как только проясняется, в каком направлении нужно развивать машину и настраивать ее, то мы просто делаем это. С этой точки зрения, у нас есть преимущество во времени. Сегодня была подходящая нам температура: не слишком жарко, не слишком холодно. Болид был в мега оптимальном состоянии», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов с 287 очками. Второе место занимает «Мерседес», у которого 152 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.