Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:28

Леклер: «Проблемы «Феррари» больше, чем я ожидал. Мы сильно отстаем»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Испании».

Монегаск стартовал с пит-лейн после неудачи в квалификации и замены деталей и добрался до 11-го места

«Честно говоря, проблемы больше, чем я ожидал. В этом году уже случались разочаровывающие дни, и, увы, это [результат гонки] соответствует тому, что происходило в сезоне в целом. Мы провели первый отрезок на «харде» и ожидали, что это хорошие шины, но по какой-то причине все было очень плохо. Никакого сцепления, особенно спереди. Ограничения были совершенно другими в сравнении с квалификацией. В каком-то смысле мы это ожидали. То есть по какой-то причине мы никак не могли попасть в рабочее окно покрышек, а потом попали — это стало неожиданностью. Впереди большая работа», — приводит слова Леклера RaceFans.

Также 25-летний пилот заявил, что команды сильно отстает в гоночных условиях.

«На втором и заключительном отрезках ощущения были скорее такими, какими и должны быть, стало лучше. Но в целом мы сильно отстаем, особенно в гоночных условиях — опять. Я считаю, что нам нужно полностью сосредоточиться на этом и чаще находить оптимальное окно для шин, лучше с ними работать. Изменение температуры на два или три градуса оказывает огромное влияние на баланс, и в этот уик-энд у нас возникали проблемы с тем, чтобы попасть в окно», — признался Леклер.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. В личном зачете Карлос Сайнс находится на шестой строчке (58), а Леклер — на седьмой (42).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вольфф — о двойном подиуме «Мерседес»: «Впереди еще долгий путь в погоне за «Ред Булл»

Карлос Сайнс: «Мы привезли обновления на худший из возможных для нас треков»
Новости
RSS RSS
Все новости