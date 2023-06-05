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Сегодня, 09:40

Алонсо: «В Барселоне не было темпа. Были недостаточно быстры что на «софте», что на «харде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что на «Гран-при Испании» команде не хватало темпа.

«У нас не было темпа. Мы были недостаточно быстры что на «софте», что на «харде». Не думаю, что стратегия могла как-то повлиять на результат, нам просто не хватало скорости. Посмотрим, что мы сможем сделать в Канаде. «Мерседесы» были очень быстры. Их темп вызывает у нас беспокойство, на самом деле мы вообще не сбрасывали их со счетов в этом сезоне. Их пилоты тоже выступают очень стабильно. «Мерседес» всегда будет в числе лидеров, всегда будет очень тяжелым соперником», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Испании». Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), на третьей строчке — его партнер по команде Джордж Расселл. Алонсо занял седьмое место.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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