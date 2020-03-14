Руководитель автодрома в Барселоне сообщил, что гонка 10 мая не состоится

Руководитель автодрома Барселона-Каталония Хоан Фонсере заявил, что испанский этап «Формулы-1», запланированный на 8-10 мая, не состоится в запланированные сроки из-за коронавируса.

— Мы поговорили с руководством «Формулы-1» в пятницу, — цитирует Фонсере Autosport. — Обсудили с ними варианты отмены гонки в этом году и ее проведения в 2021-м, переноса на вторую половину сезона-2020 или проведения без зрителей. Уже после этого они опубликовали заявление, в котором говорится о старте сезона в конце мая. Это значит, что 10 мая наша гонка не состоится.

Приоритетным вариантом организаторов является перенос гонки на более поздний срок. Ранее были отменены «Гран-при» в Австралии, Вьетнаме и Бахрейне. Руководство «Формулы-1» надеется на проведение этапа в Монако, который должен состояться с 21 по 24 мая. Также могут перенести и «Гран-при Азербайджана», которое запланировано на 5-7 июня.

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