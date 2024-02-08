«Гран-при Великобритании» будет проходить в Сильверстоуне до 2034 года

«Формула-1» продлила контракт с организаторами «Гран-при Великобритании», сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом, трасса Сильверстоун останется хозяйкой британского этапа «Формулы-1» до 2034 года. В этом году гонка запланирована на 5-7 июля.

«Гран-при Великобритании» проводится в Сильверстоуне с 1950 года. Наибольшее количество побед на этапе одержал Льюис Хэмилтон — 8. Самая титулованная команда этапа — «Феррари» с 17 победами. Действующим победителем «Гран-при Великобритании» является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.