Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

8 февраля, 18:00

«Гран-при Великобритании» будет проходить в Сильверстоуне до 2034 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Формула-1» продлила контракт с организаторами «Гран-при Великобритании», сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом, трасса Сильверстоун останется хозяйкой британского этапа «Формулы-1» до 2034 года. В этом году гонка запланирована на 5-7 июля.

«Гран-при Великобритании» проводится в Сильверстоуне с 1950 года. Наибольшее количество побед на этапе одержал Льюис Хэмилтон — 8. Самая титулованная команда этапа — «Феррари» с 17 победами. Действующим победителем «Гран-при Великобритании» является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Формула-1
1
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Джикия рассказал о своем будущем в «Спартаке»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Альпин» прокомментировали отказ «Андретти» на вступление в «Формулу-1»

Команда «РБ» представила болид на сезон-2024
Новости
RSS RSS
Все новости