Руководитель «Альфа Таури» допускает, что Гасли заберут в «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не исключает, что Пьер Гасли может получить второй шанс в «Ред Булле». Сегодня француз одержал победу на «Гран-при Италии».

«Гасли предельно мотивирован, причем еще с момента возвращения к нам из «Ред Булла», — цитирует Тоста Autosport. — Он доказал это своим прорывом в Спа неделю назад и сегодня провел выдающуюся гонку. Пьер контролировал ситуацию.

Когда Карлос (Cайнс — Прим. «СЭ») догнал его, он прибавил. Если его заберут в «Ред Булл», значит, наша команда хорошо поработала. Но я настроен оптимистично и рассчитываю, что он останется с нами».

Гасли выиграл первую гонку «Формулы-1» в своей карьере.