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«Уралкалий» попал под волну русофобии». Косаченко — об отказе «Хаас» возвращать 13 миллионов долларов

Косаченко отреагировала на отказ «Хаас» возвращать 13 миллионов долларов «Уралкалию»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский спортивный комментатор Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на отказ «Хаас» возвращать 13 миллионов долларов в пользу «Уралкалия».

«Сейчас «Хаас» пытается разыграть, что у них невероятный форс-мажор. И они такие бедные и несчастные должны искать срочно искать замену пилоту. Все это — некая непорядочность. Уверена, что достаточно серьезная команда юристов будет работать сейчас в «Уралкалии», чтобы вернуть процесс в нормальное русло. Давайте не забывать, в каких условиях мы сегодня находимся. Честность, порядочность и другие принципы, на которых мы привыкли вести бизнес, теперь просто не работают за рубежом. Пошла русофобская волна. «Уралкалий» попал под волну русофобии. Глубокая непорядочность «Хаас», которая в прошлом году выжила только потому, что пришел российский спонсор», — сказала Косаченко «СЭ».

Напомним, что 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсорского соглашения с компанией «Уралкалий».

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