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Сегодня, 16:00

Спортивный юрист оценил шансы «Уралкалия» в разбирательстве с «Хаас»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о шансах компании «Уралкалий» в разбирательстве с командой «Формулы-1» «Хаас».

«Думаю, у «Уралкалия» есть определенные шансы на успех, — приводит слова Федореева RT. — Речь идет о спонсорском соглашении, а потому нужно смотреть, на территории какого государства оно заключено и по какому праву, существует ли в этой стране арбитражный суд. Плюс важно, содержится ли в контракте арбитражная оговорка. Если она есть, дело будет разбираться третейским судом, то есть в коммерческом арбитраже, который указан в договоре. Ну а если данной оговорки нет, им займется государственный суд. Нюансов очень много».

Напомним, что 5 марта «Хаас» объявил о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсорского соглашения с «Уралкалием». Команда «Формулы-1» отклонила требование компании о возврате 13 миллионов долларов, которые уже были выплачены перед началом сезона, а также настояла на дополнительной компенсации в размере 8,6 миллиона долларов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/990387-fedoreev-uralkalii-haas
Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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