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Россиянин Смоляр выиграл первую гонку «Формулы-3» во Франции

11:58
Александр Смоляр. Фото Instagram
Александр Смоляр. Фото Instagram

Российский гонщик Александр Смоляр выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» во Франции.

Эта победа стала для Смоляра второй в сезоне, до этого он выигрывал первую гонку этапа в Испании. Второе место занял Виктор Мартан, третьим стал Калан Уильямс.

После этой гонки на счету Смоляра 32 очка, россиянин поднялся с 8-й на 5-ю строчку в личном зачете «Формулы-3». Лидером является норвежец Деннис Хаугер с 36 очками.

В рамках этапа «Формулы-3» во Франции состоятся еще две гонки. Вторая гонка состоится сегодня, 19 июня (начало — в 17.40), третья — 20 июня (начало — в 12.40).

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Иван Торопцев все материалы автора
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