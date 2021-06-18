Ферстаппен стал лучшим во второй практике «Гран-при Франции», Мазепин — 20-й
17:06
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике «Гран-при Франции».
Пилот показал время — 1 минута 32,872 секунды. Второе место занял Валттери Боттас из «Мерседеса» (отставание — 0,008). Третий — еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,253).
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место (+2,679). Его партнер по команде немец Мик Шумахер на 19-й позиции (+2,640).
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