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Ферстаппен стал лучшим во второй практике «Гран-при Франции», Мазепин — 20-й

17:06
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике «Гран-при Франции».

Пилот показал время — 1 минута 32,872 секунды. Второе место занял Валттери Боттас из «Мерседеса» (отставание — 0,008). Третий — еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,253).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место (+2,679). Его партнер по команде немец Мик Шумахер на 19-й позиции (+2,640).

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