Мазепин заявил, что ему проще выступать на трассе во Франции по сравнению с Баку и Монако
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Франции».
«Пятница была непростой для нас. Жара и повышенное давление в шинах — это не лучшие условия для нашей машины. С другой стороны, мы выполнили наш план на день и теперь понимаем, что делать в субботу. Нам еще есть куда расти после этапов в Монако и Баку. Теперь будет попроще, потому что во Франции после каждого поворота тебя не ждет стена, в которую можно врезаться. Для новичка «Формулы-1» это положительный момент», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.
«Гран-при Франции» проходит с 18 по 20 июня. По итогам первой практики Мазепин занял 18-е место, во второй практике россиянин занял последнюю, 20-ю строчку.
Дополнительная информация:
https://www.haasf1team.com/news/french-grand-prix-friday-practice-recap-1
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