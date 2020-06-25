Ромен Грожан: «Всегда буду мечтать, что наступит день и я начну побеждать в «Формуле-1»

Пилот «Хаас» Ромен Грожан рассказал о своей мечте в «Формуле-1».

— В карьере у меня были быстрые партнеры по команде, однако говорить за меня могут только результаты, — цитирует ESPN Грожана. — В «Формуле-3» я боролся с Нико Хюлькенбергом и Камуи Кобаяси, но сумел стать чемпионом. Далее, я выиграл в «Формуле-2». Побеждал почти везде, кроме «Формулы-1», а этой победы хочется больше всего. Впрочем, в «Королевских гонках» многое зависит от машины и ее возможностей. В любом случае, никогда не говори никогда. Я всегда буду мечтать, что настанет день и я начну побеждать в гонках. Это может звучать смешно, но если я перестану мечтать, то потеряю смысл выступлений в «Формуле-1». Для меня важно думать, что я добьюсь успеха и буду упорно трудиться, чтобы это произошло.