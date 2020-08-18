Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о своем болиде и итогах «Гран-при Испании».

— Это просто ад, — цитирует L'Equipe Грожана. — Машина была неуправляемой. Одна из худших гонок в моей карьере. Отвратительно. Болид был никаким с самого первого поворота. Даже не знаю, что могло произойти с пятницы. Все очень изменилось. В пятницу машина хорошо себя проявляла как на длинных отрезках, так и в симуляции квалификации, а потом... Возможно, это худшая машина в моей жизни.

Грожан финишировал 19-м в «Гран-при Испании» — последним из всех пилотов, доехавших до финиша. Он уступил 2 круга победителю, Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».