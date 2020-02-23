Роберт Кубица: «Я вернулся домой»

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица доволен тем, что ему удалось вернуться на базу в Хинвилл, где начиналась его карьера в «Формуле-1». 35-летний поляк уже принял участие в тестах за рулем «Альфа Ромео».

— Когда я начинал карьеру в «Формуле-1» в 2006 году, это было именно в Хинвилле, — цитирует F1i Кубицу. — Сейчас я на 14 лет старше, уже выступаю в другой роли, но очень приятно опять тут оказаться. Многое изменилось, потому что сама «Формула-1» поменялась, и команда развивается, но ее ДНК остается той же. Я вернулся домой и надеюсь, что у нас будет хороший год. Я резервный гонщик, у меня будут определенные обязанности, это не значит, что я все время будут в отпуске. Вероятно, я буду присутствовать на большинстве гонок. Если что-то случится с Райкконеном или Джовинацци, буду готов подменить их.