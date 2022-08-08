Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об эмоциях, которые ощущал после поражения в гонке «Гран-при Абу-Даби».

12 декабря 2021 года в Абу-Даби прошла последняя гонка сезона «Формулы-1». Перед этим этапом «Гран-при» у Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» было одинаковое количество очков. Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и впервые в карьере выиграл чемпионский титул.

«Порой ты просто видишь, к чему все идет, как начинают разворачиваться события. И мои худшие страхи оправдались, стали реальностью. Я не мог поверить, что в этой ситуации меня собираются вот так обмануть. Нет, это невозможно. Такого просто не может случиться. Нет, точно не может.

Не знаю, могу ли я вообще подобрать слова, чтобы описать то, что чувствовал после финиша. Я помню, как просто сидел в кокпите и не мог поверить в происходящее. Осознавая, что мне нужно отстегнуть ремни безопасности, что нужно мне нужно выбраться из кокпита, выбраться из этой штуки, что мне нужно найти в себе силы и сделать это. Но сил не было никаких. Это был один из самых тяжелых моментов за очень, очень долгое время.

Я знал, что именно случилось. Знал, какие были приняты решения и почему. И да, я знал, что в данном случае что-то явно было не так», — приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.

37-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». В сезоне-2022 британец занимает 6-е место в личном зачете с 146 очками.