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11 мая, 23:42

Хэмилтон не исключил, что выступит в NASCAR и INDYCAR

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира «Формулы-1» и пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон не исключил, что однажды решит выступить в NASCAR или IndyCar.

«Много лет назад я уже садился за руль машины NASCAR — тогда мы поменялись машинами с Тони Стюартом, и это было весело. На каком-то этапе своей жизни я хотел бы попробовать выступить в NASCAR. Не скажу, что я мечтаю выступать в другой серии, но я фанат гонок, поэтому хотел бы попробовать многое. У меня была замечательная возможность поменяться местами с Валентино Росси и испытать байк MotoGP. Иногда я смотрю IndyCar, поэтому хотел бы попробовать сесть за руль одной из этих машин. Но сейчас я сосредоточен исключительно на «Формуле-1» и не планирую уходить в ближайшее время», — приводит слова Хэмилтона RN365.

В нынешнем сезоне 38-летний британец занимает четвертую позицию в Личном зачете, набрав 56 очков в пяти гонках. Лидирует — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (119 очков).

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-open-to-indycar-nascar-but-reaffirms-f1-commitment
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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