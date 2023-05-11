Хэмилтон не исключил, что выступит в NASCAR и INDYCAR

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» и пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон не исключил, что однажды решит выступить в NASCAR или IndyCar.

«Много лет назад я уже садился за руль машины NASCAR — тогда мы поменялись машинами с Тони Стюартом, и это было весело. На каком-то этапе своей жизни я хотел бы попробовать выступить в NASCAR. Не скажу, что я мечтаю выступать в другой серии, но я фанат гонок, поэтому хотел бы попробовать многое. У меня была замечательная возможность поменяться местами с Валентино Росси и испытать байк MotoGP. Иногда я смотрю IndyCar, поэтому хотел бы попробовать сесть за руль одной из этих машин. Но сейчас я сосредоточен исключительно на «Формуле-1» и не планирую уходить в ближайшее время», — приводит слова Хэмилтона RN365.

В нынешнем сезоне 38-летний британец занимает четвертую позицию в Личном зачете, набрав 56 очков в пяти гонках. Лидирует — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (119 очков).