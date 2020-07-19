«Рено» снова подал протест против «Рейсинг Пойнт»

«Рено» продублировал протест против болидов «Рейсинг Пойнт» после финиша «Гран-при Венгрии», сообщает BBC.

После «Гран-при Штирии» команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».

Ожидается, что протест будет рассмотрен не раньше августа, так что «Рено» вынужден подавать протест после финиша каждой гонки до момента его рассмотрения.