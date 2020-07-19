Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Рено» снова подал протест против «Рейсинг Пойнт»

20:10
Теги:

«Рено» продублировал протест против болидов «Рейсинг Пойнт» после финиша «Гран-при Венгрии», сообщает BBC.

После «Гран-при Штирии» команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».

Ожидается, что протест будет рассмотрен не раньше августа, так что «Рено» вынужден подавать протест после финиша каждой гонки до момента его рассмотрения.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир