«Ред Булл» планирует принять решение о будущем Хорнера в ближайшие дни

Руководство «Ред Булл» хочет быстрее разрешить историю с обвинениями в адрес главы команды Кристиана Хорнера, сообщает The Times.

По данным источника, решение может быть принято уже в начале следующей недели. После публикации новых подробностей в нидерландской прессе компания стремится ускорить процесс.

16 февраля De Telegraaf сообщил, что выдвинутые ранее обвинения в адрес Хорнера в неподобающем поведении, включают в себя домогательства. «Ред Булл» проводит внутреннее расследование, а 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения.