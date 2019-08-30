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Райкконен повздорил с пьяным фанатом

20:51
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что по ходу подготовки к «Гран-при Бельгии» повздорил с болельщиком.

— Этот парень был пьян и увязался за мной. Я сказал ему, чтобы он отстал, а он вместо этого разозлился и ударил меня по лицу, — приводит слова финна Racefans.

— Мне едва не пришлось разнимать драку — я видел, как какой-то болельщик тянул Кими за рукав, и, очевидно, тому это не понравилось, — добавил соотечественник Райкконена Мика Сало.

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