Райкконен повздорил с пьяным фанатом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что по ходу подготовки к «Гран-при Бельгии» повздорил с болельщиком.

— Этот парень был пьян и увязался за мной. Я сказал ему, чтобы он отстал, а он вместо этого разозлился и ударил меня по лицу, — приводит слова финна Racefans.

— Мне едва не пришлось разнимать драку — я видел, как какой-то болельщик тянул Кими за рукав, и, очевидно, тому это не понравилось, — добавил соотечественник Райкконена Мика Сало.