Райкконен получил 10-секундный штраф за столкновение с Мазепиным

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил 10-секундный штраф за столкновение с гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным.

LAP 16/70



Raikkonen pits, serving a 10s penalty for his pit lane collision with Mazepin#HungarianGP ?? #F1 pic.twitter.com/VQHC6ZNOYb — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Финн неаккуратно выехал из боксов на пит-лейне и зацепил машину россиянина. Тот был вынужден сойти с дистанции из-за повреждения подвески.