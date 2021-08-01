Райкконен получил 10-секундный штраф за столкновение с Мазепиным
16:57
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил 10-секундный штраф за столкновение с гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным.
Финн неаккуратно выехал из боксов на пит-лейне и зацепил машину россиянина. Тот был вынужден сойти с дистанции из-за повреждения подвески.
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