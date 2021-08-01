Мазепин — о столкновении с Райкконеном: «Просто не могу поверить»
16:54
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин оперативно отреагировал на столкновение с пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном. В результате россиянин был вынужден сойти с трассы по ходу «Гран-при Венгрии».
«Просто не могу поверить. Вот это гонка», — написал Мазепин в Instagram.
Российский гонщик команды «Хаас» на пит-лейн столкнулся с болидом «Альфа Ромео» и сошел из-за поломки подвески.
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